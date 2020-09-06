Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за последние сутки выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 6 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (620), Санкт-Петербурге (192), Московской области (167), Ростовской области (155), Нижегородской области (153), Свердловской области (128) и Ставропольском крае (126). Кроме того, за последние сутки скончался 61 человек, а полностью излечились 2823.

Общее число инфицированных в России составило 1 025 505 за все время распространения инфекции. Из них 17 820 умерли, а 840 949 выздоровели.

Ранее в России объявили о международном признании вакцины от коронавируса "Спутник V". Ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса. В Российском фонде прямых инвестиций объяснили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность российского препарата.