На автора «Кода да Винчи» подала в суд бывшая жена

Бывшая жена писателя, автора романа "Код да Винчи" Дэна Брауна, Блайт подала на него в суд. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Блайт Браун подала иск против экс-супруга в июле, обвинив его в многочисленных изменах во время брака, а также в "тайном разграблении" их имущества. По ее словам, писатель тратил их общие деньги на четырех любовниц. Она уточнила, что Браун изменял ей на протяжении шести последних лет их 21-летнего брака, в том числе с 29-летней голландской дрессировщицей Джудит Питерсен, а также купил ей двух лошадей, одна из которых стоила 260 000 фунтов стерлингов (более 26 миллионов рублей). Примечательно, что суд встал на сторону бывшей жены Брауна и обязал Питерсен раскрыть финансовую информацию. Также Блайт утверждает, что у автора бестселлеров о профессоре Лэнгдоне были романы с парикмахершей, личным тренером и чиновницей.

Писатель назвал выдвинутые против него обвинения клеветой. По его словам, судебный процесс "разбивает ему сердце", поскольку он уважает Блайт, с которой на протяжении многих лет составлял "прекрасную пару".

Фото: Charles Platiau / Reuters