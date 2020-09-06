https://news.day.az/world/1268421.html Пять человек получили ножевые ранения в ходе нападения на юге Лондона
Пять человек получили ножевые ранения в ходе нападения на юге Лондона
Пятеро мужчин пострадали в результате нападения злоумышленников с ножами в Лондоне, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.
По данным издания, инцидент произошел вечером 5 сентября на юге города в районе Бекслихит.
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в нападении. На них указали очевидцы.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
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