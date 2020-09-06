https://news.day.az/world/1268427.html В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Оно было зафиксировано в районе Северо-Атлантического хребта.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Данных об угрозе цунами не поступало.
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