В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оно было зафиксировано в районе Северо-Атлантического хребта.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами не поступало.