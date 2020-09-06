Бывшая яхта Абрамовича снесла будку смотрителя на причале карибского острова

Бывшая яхта Романа Абрамовича Ecstasea врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен. Смотритель успел выпрыгнуть из будки, а судно понесло незначительный ущерб. Прохожие сняли произошедшее на видео, передает Day.Az со ссылкой на klevo.net.

Яхта Ecstasea стоимостью $75 млн, принадлежащая пакистанскому предпринимателю Альшаиру Фийязу и построенная для российского миллиардера Романа Абрамовича F 10, врезалась в будку смотрителя моста на причале острова Сен-Мартен, сообщает Boat International.

Ecstasea приплыла в лагуну Simpson Bay 15 декабря, пишет издание. Яхта предположительно потеряла управление из-за сильного ветра и течения. Смотровая площадка судна столкнулась с будкой, из которой велось управление мостом, снесла ее и столкнула в воду. Смотритель моста успел выпрыгнуть из будки.