Неизвестные убили человека и ранили еще семь в британском Бирмингеме

В городе Бирмингем в Великобритании один человек погиб, семеро пострадали в результате нападений. Об этом сообщает полиция региона Уэст-Мидландс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что погиб мужчина. Еще один мужчина и женщина были серьезно ранены, другие пять человек также получили ранения, но их травмы не считаются опасными для жизни.

Полиция считает, что несколько нападений, произошедших с 0.30 до 2.20 по местному времени, взаимосвязаны. Правоохранители предпринимают меры для поиска злоумышленников. По факту убийства организовано расследование.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ножевые ранения в ночь на 6 сентября в Бирмингеме.