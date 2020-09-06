https://news.day.az/world/1268458.html В Иране произошло обрушение шахты - есть погибшие
В Иране произошло обрушение шахты - есть погибшие
На юго-востоке Ирана произошло обрушение шахты, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Инцидент произошел в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман. В результате обрушения погибли четыре человека. Госпитализирован один пострадавший.
Причины происшествия выясняются.
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