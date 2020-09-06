В Иране произошло обрушение шахты

На юго-востоке Ирана произошло обрушение шахты, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Инцидент произошел в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман. В результате обрушения погибли четыре человека. Госпитализирован один пострадавший.

Причины происшествия выясняются.