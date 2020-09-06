Улучшенные российские военные самолеты испытали в Сирии

Российские военные самолеты усовершенствуют - в них установят новую систему прицеливания при бомбометании. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он заявил, что система доведена "почти до совершенства". "Она была доработана, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания", - объяснил Шойгу.

Уточняется, что новую систему испытывали на территории Сирии.