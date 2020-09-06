Южная Корея объявила наивысший уровень опасности из-за тайфуна

В Южной Корее объявлен наивысший "серьезный" уровень предупреждения о тайфунах из-за приближения "Хайшэня", сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в ряде регионов страны объявлен максимальный уровень опасности оползней, указано в сообщении.

Президент Мун Чжэ Ин поручил правительству и властям Канвондо, на которую обрушится тайфун, тщательно подготовиться к предотвращению ущерба. Кроме того, глава государства призвал к ограничению доступа к прибрежным районам и подземным дорогам, чтобы избежать нанесения ущерба людям, особенно в регионах, пострадавших от предыдущего тайфуна "Майсак".