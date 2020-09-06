Президент США требует ускориться с вакциной

Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства органов здравоохранения страны ускорить разработку противокоронавирусной вакцины. Как пишет The Washington Post, на совещаниях в Çелом доме Трампа больше всего интересует этап разработки национальной вакцины. Он требует как можно скорее завершить ее испытания и приступить к выпуску уже в октябре. По данным издания, Трамп буквально "засыпал их вопросами о статусе разработки и планах распространения" препарата по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такая спешка наверняка вызвана предвыборной кампанией и Трамп, как основной кандидат от республиканцев хочет использовать это достижение в свою пользу.

Однако до сих пор существуют серьезные разногласия по поводу того, следует ли Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренном порядке выдавать разрешение на использование вакцины до того, как ее официально одобрят. Это, по мнению некоторых ученых, может быть опасно. Правительство намерено убедить граждан в безопасности препарата путем привлечения специалистов и публикаций в медицинских журналах.

Власти США ранее предоставили 1,2 миллиарда долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. На эти же цели выделено 486 миллионов долларов биотехнологической компании Moderna и 456 миллионов долларов - Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. В общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты 12 миллиардов долларов.