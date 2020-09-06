Врач рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в "самой деликатной" фазе заболевания новой коронавирусной инфекцией, заявил заведующий отделением интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрилло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

Пациент "оптимально" реагирует на лечение, врачи сохраняют "осторожный оптимизм" в вопросе его выздоровления, рассказал врач. При этом Зангрилло отметил, что Берлускони относится к наиболее уязвимой категории пациентов.

По словам врача, бывший премьер не будет выписан из больницы в ближайшее время, так как лечение заболевания требует времени.

Ранее сообщалось, что заразившегося коронавирусом итальянского политика Сильвио Берлускони госпитализировали в миланскую клинику. У него были выявлены первые признаки двусторонней пневмонии.