https://news.day.az/world/1268477.html В Великобритании суточный COVID-прирост стал максимальным с 23 мая
В Великобритании суточный COVID-прирост стал максимальным с 23 мая
Британские медицинские службы за сутки зафиксировали в стране 2 988 случаев коронавируса - максимальные показатели за период с 23 мая этого года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье издание The Independent.
При этом за предыдущие сутки прирост составил 1 813 случаев.
The Independent отмечает, что пока неясно, чем вызван такой рост заболеваемости.
В то же время, указывает газета, смертность в стране продолжает оставаться на низком уровне.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, скончались 41 551 инфицированный.
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