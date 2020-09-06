https://news.day.az/world/1268479.html Глава Евросовета призвал Эрдогана провести конференцию по ситуации в Средиземноморье
Глава Евросовета призвал Эрдогана провести конференцию по ситуации в Средиземноморье
Глава Евросовета Шарль Мишель провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье <...>. Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений", - сказал он.
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