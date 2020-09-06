https://news.day.az/world/1268488.html Чехия установила суточный рекорд по числу заразившихся
Чехия установила суточный рекорд по числу заразившихся
Чехия установила абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 798 новых случаев инфицирования, что является максимальным показателем за все время пандемии в стране.
Всего в Чехии к субботе заразилось коронавирусом 27 250 человек, 429 из которых скончалось. Численность госпитализированных COVID-позитивных пациентов выросло за последнюю неделю более чем на 30 процентов. В настоящее время интенсивный курс лечения в чешских больницах проходит 44 человека.
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