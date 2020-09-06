Чехия установила суточный рекорд по числу заразившихся

Чехия установила абсолютный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 798 новых случаев инфицирования, что является максимальным показателем за все время пандемии в стране.

Всего в Чехии к субботе заразилось коронавирусом 27 250 человек, 429 из которых скончалось. Численность госпитализированных COVID-позитивных пациентов выросло за последнюю неделю более чем на 30 процентов. В настоящее время интенсивный курс лечения в чешских больницах проходит 44 человека.