Пять детей погибли в Афганистане в результате попадания ракеты в дом

По меньшей мере шесть человек, в том числе пять детей, погибли в воскресенье в афганской провинции Нангархар в результате падения ракеты на жилой дом.

Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще четыре человека пострадали.