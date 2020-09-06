https://news.day.az/world/1268492.html Пять детей погибли в Афганистане в результате попадания ракеты в дом
Пять детей погибли в Афганистане в результате попадания ракеты в дом
По меньшей мере шесть человек, в том числе пять детей, погибли в воскресенье в афганской провинции Нангархар в результате падения ракеты на жилой дом.
Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, еще четыре человека пострадали.
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