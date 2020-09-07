Эрдоган призвал ЕС быть беспристрастным в ситуации в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель провели телефонный разговор,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили отношения между Турцией и ЕС и события в Восточном Средиземноморье.

Эрдоган призвал ЕС оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье