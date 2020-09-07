У адвоката Ефремова появился компромат на потерпевших в деле актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире телеканала НТВ заявил, что у него есть компромат на потерпевших.

"Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", - сказал Пашаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, адвокат показал скриншот переписки, где адвокат потерпевших якобы просит неизвестного человека "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Правозащитник якобы пообещала $30-40 тысяч, если адвоката Ефремова привлекут к уголовному делу как подозреваемому. Собеседник ответил, что "все решаемо".

Пашаев отметил, что скрины у него появились от "влиятельных друзей".

"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", - добавил адвокат.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.