Раскрыта интернет-стратегия предвыборной кампании Трампа

Штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил около $85 млн на продвижение в Youtube, сделав ставку на эту платформу, пишет издание Politico.

Отмечается, что на этой платформе Трамп существенно опережает своего соперника Джо Байдена: в поддержку действующего главу государства загрузили около тысячи роликов, в поддержку его соперника - примерно 100 видео, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, на этой предвыборной кампании штаб делает ставку на YouTube, в отличие от прошлых выборов, когда опирались в основном на Facebook.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.