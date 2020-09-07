https://news.day.az/world/1268500.html Раскрыта интернет-стратегия предвыборной кампании Трампа
Раскрыта интернет-стратегия предвыборной кампании Трампа
Штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил около $85 млн на продвижение в Youtube, сделав ставку на эту платформу, пишет издание Politico.
Отмечается, что на этой платформе Трамп существенно опережает своего соперника Джо Байдена: в поддержку действующего главу государства загрузили около тысячи роликов, в поддержку его соперника - примерно 100 видео, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишет издание, на этой предвыборной кампании штаб делает ставку на YouTube, в отличие от прошлых выборов, когда опирались в основном на Facebook.
Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года.
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