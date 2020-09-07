Более 27 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 27 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 27 002 224, умерли 882 053 человека, выздоровели 18 054 580 заразившихся.

Больше всего случаев заражения (6 275 614) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (4 137 521) и Индия (4 113 811).