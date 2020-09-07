В Иране обрушилась шахта

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения шахты на юго-востоке Ирана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман. Также сообщается об одном пострадавшем, который был госпитализирован.

Причины происшествия выясняются.