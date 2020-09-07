https://news.day.az/world/1268502.html В Иране обрушилась шахта - четыре погибших
В Иране обрушилась шахта - четыре погибших
По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения шахты на юго-востоке Ирана.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Fars.
Отмечается, что инцидент произошел в районе города Ходжедк, расположенного в провинции Керман. Также сообщается об одном пострадавшем, который был госпитализирован.
Причины происшествия выясняются.
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