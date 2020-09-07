https://news.day.az/world/1268506.html В Иране произошло землетрясение - есть пострадавшие
В Иране произошло землетрясение - есть пострадавшие
Землетрясение силой 5,1 балла произошло сегодня утром в районе Рамйан иранской провинции Гюлистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета Ирана.
Землетрясение было зафиксировано на глубине 9 км. По предварительным данным, в результате землетрясения в селах Гурчай и Вейру пострадали 10 человек.
Повреждено большое количество домов. На место происшествия привлечены спасатели Общества Красного Полумесяца.
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