В Калифорнии горят почти 19 тысяч гектаров леса

В Калифорнии лесные пожары охватили около 4 тысяч гектаров в округе Сан-Диего. При этом локализовать пока удалось только около 1% возгорания, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Кроме того, огонь охватил территорию национального заповедника Сьерра в центральной части американского штата. Там горит свыше 14,5 тысячи гектара. При этом 150 человек оказались в окружении огня, их пришлось эвакуировать. Причинами возгорания является жаркая и сухая погода.