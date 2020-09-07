Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1 684

За последние сутки в Грузии выявлено 34 случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваний. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1 684.

Отметим, в Грузии в настоящее время 6 020 человек находятся на карантине, число активных больных - 299.

Сообщается, что число умерших от коронавируса достигло 19, выздоровели 1 315 человек.