Уклоняющихся от лечения опасных инфекций будут сажать в тюрьму

Власти Туркменистана на фоне угрозы коронавируса COVID-19 приняли поправки в Уголовный кодекс республики, согласно которым лицам, бежавшим из больниц, или уклоняющимся от лечения "опасных инфекционных заболеваний", грозит лишение свободы до двух лет, а в случае повторного нарушения - до пяти лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Данные деяния, совершенные повторно, или если они привели к смерти человека или к иным тяжким последствиям, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет", - отмечается в законе. Тем, кто будет помогать лицам с опасными инфекционными заболеваниями уклоняться от лечения, грозит тюремное заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, также говорится в документе.

Данный закон был подписан туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым 22 августа 2020 года.