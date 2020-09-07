https://news.day.az/world/1268573.html В России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса
В России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 185, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 2 328 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 843 277.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 17 871. За минувшие сутки зафиксирован 51 летальный исход.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 030 690 случаев COVID-19.
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