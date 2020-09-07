Улицу засыпало использованными медицинскими тестами на Covid-19 - ВИДЕО
Рой Гонза из Манилы (Филиппины) возвращался домой, когда заметил, что его соседи собрались на обочине дороги и что-то шумно и испуганно обсуждают, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Причина переполоха, которую Рой запечатлел на видео, оказалась и впрямь неожиданной и довольно неприятной. На трассе валялось нечто, что люди поначалу приняли за тесты на беременность. Но приглядевшись, все поняли, что это использованные тесты на Covid-19.
С помощью камер видеонаблюдения удалось узнать, что тесты выпали из мусорного мешка, который везли по улице. Весь потенциально опасный мусор был вскоре убран, а территорию продезинфицировали. Однако, власти проведут расследование, чтобы выяснить, откуда изначально взялись злополучные тесты, и виновные могут понести наказание за ненадлежащую утилизацию отходов.
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