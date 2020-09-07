На Белорусской АЭС начались испытания реактора

На первом энергоблоке Белорусской АЭС начались гидроиспытания реакторной установки, которые являются подготовительными перед запуском электростанции, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Отмечается, что в ходе испытания будет проверена работа циркуляционных насосов и устройств первого и второго контуров реакторной установки. После этого должен начаться разогрев первого контура установки с дальнейшим переходом на минимальные мощности АЭС.

БелАЭС была построена при содействии российских специалистов возле города Островца в Гродненской области. Энергетический пуск первого энергоблока запланирован на конец 2020 года, а второго энергоблока - на 2022 год.