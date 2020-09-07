https://news.day.az/world/1268652.html За сутки в Иране от коронавируса умерли 117 человек
За сутки в Иране от коронавируса умерли 117 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 117 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 22 410.
За последние сутки в Иране выявлено 2 152 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 388 810, состояние 3 733 инфицированных оценивается как тяжелое.
От заболевания вылечились 335 572 человека.
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