Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Цены на нефть обвалились в понедельник, 7 сентября, до уровня конца июля 2020 года из-за решения Саудовской Аравии за пять месяцев максимально снизить стоимость сырья для азиатских покупателей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цена на ноябрьский фьючерс смеси Brent опустилась до 41,95 доллара за баррель, потеряв 1,6 процента, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. В начале торговой сессии стоимость сырья в моменте опускалась до 41,51 доллара за баррель, что является минимумом с 30 июля 2020 года.

Стоимость октябрьского контракта на поставку американской нефти WTI в понедельник, 7 сентября, упала на 2,3 процента - до 38,85 доллара за баррель. В моменте сырье дешевело до 38,55 доллара за баррель, что является минимальным значением с 10 июля.

Как стало известно ранее, Саудовская Аравия в октябре снижает цену на нефть для Китая на 1,4 доллара за баррель. Это будет означать скидку в 50 центов по отношению к региональному бенчмарку. При этом рынок ожидал снижения стоимости сырья на 1 доллар и скидки в 10 центов.

Действия Саудовской Аравии вызвали у инвесторов опасения по поводу восстановления спроса со стороны Китая, являющегося второй по величине экономикой мира и главным импортером нефти. В решении Эр-Рияда снизить цены инвесторы увидели попытки стимулировать затухающий на фоне новых вспышек коронавируса спрос.