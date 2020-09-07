Число пострадавших в Японии из-за тайфуна "Хайшэнь" превысило 100

По меньшей мере 108 человек получили травмы на юго-западе Японии в результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь", который обрушился на территорию страны минувшей ночью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что четыре местных жителя все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, без доступа к электроэнергии остаются около 200 тыс. домов, расположенных в этом регионе.

Ранее сообщалось о 76 пострадавших из-за буйства стихии. Во время действия тайфуна также погиб один человек.

Тайфун "Хайшэнь" в настоящее время движется со стороны Японии к Корейскому полуострову со скоростью 11 м/с. Скорость ветра в эпицентре достигает 60 м/с. Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 мм осадков. "Хайшэнь" также повлиял на погоду в других регионах страны: в Токио с самого утра дует сильный ветер и периодически идет дождь.