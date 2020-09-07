Главная экономика Европы лишилась «двигателя»‎ роста

Автомобильная промышленность Германии, которая очень сильно пострадала от пандемии коронавируса, перестала быть "двигателем"‎ экономического роста страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Handelsblatt.

Из-за карантина нарушились глобальные цепочки поставок, также отрасль столкнулась с резким падением спроса и переизбытком мощностей. Некоторые чиновники призвали выделить дополнительную помощь автомобильным компаниям, но канцлер ФРГ Ангела Меркель посчитала существующий пакет финпомощи достаточным.

Ряд экспертов полагают, что сокращение рабочего времени и повышение квалификации могло бы стать отправной точкой, улучшив ситуацию. На долю автомобильной промышленности (объемом более 45 миллиардов евро) приходилось 6,6 процента ВВП. Теперь главная экономика Европы может лишится части поступлений от экспорта.

Еврокомиссия прогнозирует, что немецкая экономика сократится на 6,3 процента в этом году и увеличится на 5,3 процента в 2021 году. Во втором квартале ВВП страны упал из-за пандемии коронавируса на 10,1 процента к предыдущему кварталу.