https://news.day.az/world/1268778.html Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле приговорен к 40 пожизненным срокам
Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле приговорен к 40 пожизненным срокам
Суд в Турции вынес приговор Абдулгадиру Машарипову - исполнителю теракта в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года.
Как передает Day.Az, по информации Anadolu, Машарипов приговорен 40 пожизненным заключениям - в общей сложности на 1 368 лет.
Напомним, жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, ранения получили 70 посетителей. Преступление было совершено уроженцем Узбекистана Абдулгадиром Машариповым.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.
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