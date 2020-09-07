Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле приговорен к 40 пожизненным срокам

Суд в Турции вынес приговор Абдулгадиру Машарипову - исполнителю теракта в ночном клубе в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года.

Как передает Day.Az, по информации Anadolu, Машарипов приговорен 40 пожизненным заключениям - в общей сложности на 1 368 лет.

Напомним, жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, ранения получили 70 посетителей. Преступление было совершено уроженцем Узбекистана Абдулгадиром Машариповым.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.