Трамп сказал, когда может быть готова американская вакцина от коронавируса

Американская вакцина против коронавируса может быть готова в октябре нынешнего года, и она будет эффективной и безопасной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Под моим руководством мы выпустим вакцину в рекордное время", - сказал он, подчеркнув, что в обычных условиях на разработку вакцины "могло потребоваться два-три года". "Но сейчас это будет сделано в ближайшее время, мы можем получить ее в течение октября. - продолжал он. - Так что вопреки всей той лжи, что мы слышим о вакцине, эта вакцина будет очень безопасна и эффективна, и она будет доступна очень скоро".

"Возможно, это будет большой сюрприз, - добавил он. - Народы мира будут счастливы".

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer . По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.