Германия засекретила анализы Навального

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на официального представителя Медико-санитарной службы Германии.

"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ", - объяснил он. Представитель отметил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимой передачу этой информации российским властям.

5 сентября Национальная медицинская палата России обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации. Врачебная палата Германии ответила, что обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли в немецкую клинику Charite. После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили. В России с таким выводом не согласились, настаивая, что его нахождение в коме связано с естественными причинами.