https://news.day.az/world/1268805.html В России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от коронавируса
В России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Sputnik V") выпущена в гражданский оборот.
Об этом "Газете.Ru" сообщили в Минздраве, передает Day.Az.
В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.
Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.
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