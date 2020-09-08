В России выпущена в гражданский оборот первая партия вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Sputnik V") выпущена в гражданский оборот.

Об этом "Газете.Ru" сообщили в Минздраве, передает Day.Az.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

Вакцина была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.