В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Бразилии за прошедшие сутки возросло более чем на 10 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает минздрав страны.

По последним данным, суточный прирост заражений в республике составил 10 273 новых случая. В общей сложности с начала пандемии заразился 4 147 794 житель Бразилии.

Жертвами пандемии в стране стали 126 960 пациента, 310 из них скончались за последние сутки. Вылечились 3 355 564 заболевших.

Бразилия занимает второе место по числу заражений коронавирусом, уступая лишь США.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 27 млн, умерли больше 890 тыс. человек.