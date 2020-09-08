Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Индия обогнала Бразилию и вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране 4 млн 200 тысяч инфицированных. Свыше 71 тысячи заболевших умерли. Больше жертв только в США и Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Лишь за одни сутки в понедельник местные врачи зафиксировали 90 тысяч новых случаев COVID-19. При этом власти продолжают снимать введенные из пандемии ограничения, парализовавшие экономику.

"В Дели, Мумбаи, Гургаоне - мы фиксируем новые случаи заболевания повсюду и понимаем, насколько важно не выходить из дома. Но объяснить жителям маленьких городов, где не так много инфицированных, почему необходимо продолжать или начинать соблюдать меры предосторожности, несмотря на запуск экономики, очень трудно", - говорит Химанушу Сикка, консультант в сфере здравоохранения IPE Global.

По итогам 1-го квартала финансового года экономика Индии рухнула на 23,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В понедельник в Нью-Дели и еще 12 других крупных городах после пятимесячного перерыва частично возобновило работу метро. Ношение масок обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. До введения карантина столичным метро ежедневно пользовались почти 2,7 млн человек.