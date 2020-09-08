В Турции рекордный прирост COVID-19 с мая

В Турции за сутки 1703 человека заразились новым коронавирусом, что является рекордом по приросту в стране с 15 мая, когда число заражений составляло 1708. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава Турции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"За последние 24 часа сделано 103 925 тестов, выявлено 1703 случая заражения коронавирусом", - указано в сообщении.

В связи с этим президент республики Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал дополнительные меры для борьбы с COVID-19.

"В стране продолжается рост заражения коронавирусом. <...> Поэтому кафе и рестораны будут еще более тщательно проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

По последним данным, в Турции лабораторно подтвердили 281 509 случаев COVID-19, из них 252 152 закончились выздоровлением и 6730 - смертью.

Ранее МОЗ республики заявило, что страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции. При этом к зонам с повышенным риском распространения заболевания отнесли города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса.