Испания: более полумиллиона зараженных короанвирусом

Испания стала первой страной в Западной Европе, где число инфицированных коронавирусом нового типа перевалило за полмиллиона: к понедельнику в королевстве были зарегистрированы 525 549 случаев заражения, 2440 из них - только за последние сутки, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Координатор по чрезвычайным ситуациям минздрава Испании Фернандо Симон заявил на пресс-конференции:

"У нас всё ещё наблюдается тенденция к росту на национальном уровне, но картина меняется от одного автономного сообщества к другому: в некоторых из них суточное число выявленных случаев идёт на спад - а в других оно растёт. Поэтому надо быть осторожными и действовать в отдельных регионах с учётом местной, а не общенациональной ситуации".

Новый всплеск случаев инфицирования произошёл в Испании в то время, как в стране начали открываться школы, закрытые с марта месяца, и теперь некоторые родители говорят, что опасаются за своих детей.

Правительство приняло меры для снижения риска заражения коронавирусом в учебных заведениях - в том числе частое мытьё рук и обязательное использование масок для всех учителей и для детей старше 6 лет.

Власти Мадрида надеются на вакцину. Премьер-министр Педро Санчес заявил:

"Вакцина будет доступна для всех граждан Евросоюза. Мы закупили препарат у компании AstraZeneca, которая сейчас проводит наиболее продвинутые испытания, и мы рассчитываем уже в декабре начать вакцинацию части населения нашей страны".

В Мадриде ограничены многолюдные семейные встречи, собрания и массовые мероприятия, чтобы обуздать новую волну заражений в начале учебного года. С понедельника власти вернули ограничения на число участников массовых мероприятий, похорон, свадебных торжеств, религиозных праздников и служб, групповых посещений музеев и коллективных турпоездок.

При этом минздрав планирует сократить коронавирусный карантин до 10 дней.