В России из-за супертайфуна введен режим ЧС

Сразу в 14 селах под Уссурийском был введен режим ЧС муниципального уровня. Причиной стал супертайфун "Хайшен", сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мощный тайфун Хайшен, обрушившийся на Приморье в ночь на 8 сентября, стал причиной разлива рек и нарушения транспортного сообщения между селами Уссурийского городского округа. Режим ЧС объявлен на Пушкинской, Борисовской, Пуциловской и Алексей-Никольской территориях", - отмечено в сообщении.

Известно, что всего режим ЧС был введен в 14 селах, в которых проживают 7 225 человек.

На данный момент жилые дома не подтоплены, однако вода уже зашла на сельхозугодья, а также огороды и придомовые территории. Количество пострадавших в результате тайфуна устанавливается.