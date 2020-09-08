В США количество случаев COVID-19 превысило 6,3 млн

В США число случаев коронавирусной инфекции достигло 6 301 451. На это указывают данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За минувшие сутки число заболевших выросло на 24 тысячи.

С начала пандемии в Соединенных Штатах умерло 189 221 человек с COVID-19. Вылечилось - 2 333 551.