https://news.day.az/world/1269023.html В США количество случаев COVID-19 превысило 6,3 млн
В США количество случаев COVID-19 превысило 6,3 млн
В США число случаев коронавирусной инфекции достигло 6 301 451. На это указывают данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За минувшие сутки число заболевших выросло на 24 тысячи.
С начала пандемии в Соединенных Штатах умерло 189 221 человек с COVID-19. Вылечилось - 2 333 551.
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