https://news.day.az/world/1269039.html В Турции ввели всеобщий масочный режим
В Турции ввели всеобщий масочный режим
В Турции ужесточили масочный режим из-за коронавируса нового типа, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что теперь защитные маски обязательно нужно носить во всех общественных местах, в том числе на улицах, в парках.
Ранее в Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19.
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