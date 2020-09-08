В Турции ввели всеобщий масочный режим

В Турции ужесточили масочный режим из-за коронавируса нового типа, передает передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь защитные маски обязательно нужно носить во всех общественных местах, в том числе на улицах, в парках.

Ранее в Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19.