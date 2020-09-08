Иран и Россия обсуждают создание вакцины от коронавируса

Министерства здравоохранения Ирана и России обсуждают создание вакцины от коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на Irna.ir, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Мы обмениваемся информацией с другими странами, не только с Россией...мы также работаем со Всемирной организацией здравоохранения в этом направлении", добавил Рабии.

Кроме того, добавил он, иранские инновационные компании уже начали разработку вакцины от коронавируса.