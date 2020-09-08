https://news.day.az/world/1269050.html Иран и Россия обсуждают создание вакцины от коронавируса
Иран и Россия обсуждают создание вакцины от коронавируса
Министерства здравоохранения Ирана и России обсуждают создание вакцины от коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на Irna.ir, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Мы обмениваемся информацией с другими странами, не только с Россией...мы также работаем со Всемирной организацией здравоохранения в этом направлении", добавил Рабии.
Кроме того, добавил он, иранские инновационные компании уже начали разработку вакцины от коронавируса.
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