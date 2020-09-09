Библию с автографом Трампа решили продать за 37,5 тысячи долларов

Библию, которую подписал президент США Дональд Трамп, продают на онлайн-платформе за 37,5 тысячи долларов. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер написал свое имя и поставил автограф на первом развороте книги. Отмечается, что он расписался в Библии в Белом доме в первой неделе июня.

По информации издания, ее выставили на продажу на сайте Moments In Time, где представлены редкие архивные документы и автографы, за 37,5 тысячи долларов.

В сентябре Дональд Трамп появился на публике на 10-сантиметровых каблуках и был поднят на смех. Политик прошелся по улицам города Кеноша в штате Висконсин в синем классическом костюме, белой рубашке и красном галстуке. Его образ дополнили черные кожаные туфли на каблуках. Трампа высмеяли в сети из-за необычной обуви.