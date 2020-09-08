Мировой экономике предсказали ускоренное восстановление

Восстановление мировой экономики пойдет более ускоренным темпом, чем предполагалось. Такое предсказание сделали аналитики Morgan Stanley. В среднем специалисты ждут ускорения на квартал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Morgan Stanley уверены, что экономики мира научились жить в условиях пандемии коронавируса и начали двигаться вперед. Инвестиционный банк полагает, что американская экономика выйдет на докризисные показатели во втором квартале будущего года, а развивающиеся экономики - в третьем квартале 2021-го.

Однако эпидемия пока не побеждена, и многие страны вынуждены выделять деньги на поддержание экономики. Как указывают аналитики, миру это может обойтись в 35 триллионов долларов до 2025 года. Несмотря на то что сейчас мировая экономика вышла на пик восстановления после эпидемии, в скором будущем ее могут ждать новые проблемы. В частности, начнет иссякать финансовая поддержка, а рост занятости рискует потерять скорость.

Фото: Marco Bello / Reuters