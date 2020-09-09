Армия США приступает к испытаниям израильской системы защиты против воздушных угроз Skylord

Во вторник, 8 сентября, пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила, что американские военные принимают на вооружение платформу управления мультикоптерами Skylord с удаленным иммерсивным интерфейсом, разработанную израильской компанией Xtend. Данная система предназначена для защиты войск от воздушных угроз, прежде всего от беспилотной летательной техники, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Начаты полевые испытания, в ходе которых американские военные задействуют десятки систем Skylord.

Главной задачей системы Skylord является предотвращение атак с применением БПЛА небольшого размера.

Как пояснил эксперт в области беспилотной летательной техники Денис Федутинов, речь идет о системе борьбы с малоразмерными беспилотными квадрокоптерами противника: обнаруженный беспилотный аппарат захватывается сетеобразным устройством, расположенном на собственном "БПЛА-перехватчике", который также выполнен по мультироторной схеме.

"В целом, это не самое эффективное средство борьбы с БПЛА. Однако имеются узкие области, в которых оно будет востребовано. Например, когда речь идет о появлении подозрительных летательных аппаратов над объектами, где их перехват средствами РЭБ или ПВО может быть не уместен - историческими достопримечательностями, государственными объектами, над местами массовых культурных, спортивных и иных мероприятий", - считает Федутинов.