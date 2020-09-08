Израль и ОАЭ подпишут мирное соглашение

Представители Израиля и ОАЭ прибудут в Вашингтон для принятия участия в торжественной церемонии подписания соглашения о нормализации отношений. Об этом сообщает Reuters.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным агентства, мероприятие состоится 15 сентября.

Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, на церемонии подписания будут присутствовать наследный принц Абу-Даби, фактический правителя ОАЭ, Мухаммед бен Зейд, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа договорились о полной нормализации отношений и открытии аваисообщения. Позже израильская делегация посетила Эмираты с первым официальным визитом.