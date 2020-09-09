В Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Самолет японского лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался следовать правилам полетов в период пандемии коронавируса и устроил скандал на борту. Как сообщил в среду телеканал NHK, в Японии такой случай произошел впервые, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лайнер, на борту которого находились 124 человека, вылетел во вторник из аэропорта Кусиро в северной префектуре Хоккайдо в западный город Осака. Бортпроводники заметили, что один из пассажиров сидит на своем месте без маски и попросили его ее надеть. Однако мужчина сделать это отказался. После многочисленных просьб выполнить требование мужчина устроил скандал на борту, громко кричал и угрожал экипажу и пассажирам, которые отказывались сидеть с ним рядом.

В результате пилот совершил вынужденную посадку примерно на середине пути в аэропорту Ниигаты. Там мужчину, не следовавшего правилам авиакомпании, сняли с борта самолета. После этого лайнер вылетел в Осаку и прибыл туда с опозданием на 2 часа.