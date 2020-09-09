Почти треть жителей Индонезии смогут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Примерно 98 млн малообеспеченных жителей Индонезии бесплатно получат будущую вакцину от коронавируса. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил министр научных исследований, технологий и высшего образования Бамбанг Броджонегоро.

"Участники государственной социальной программы защиты населения, а это около 97-98 млн человек, бесплатно получат препарат", - подчеркнул глава ведомства, слова которого в среду приводит газета "Джакарта пост". "Конечно, правительство рассмотрит варианты субсидирования и других граждан Индонезии, население которой приближается к 270 млн", - добавил чиновник.

В настоящее время различные ведомства и научные институты республики ведут разработку вакцины, которая может быть запущена в массовое производство в середине будущего года. Согласно опубликованному постановлению президента Джоко Видодо, на эти цели из бюджета выделяется около 2,5 млрд долларов.

Одновременно в Индонезии проводятся клинические испытания китайской вакцины от фармацевтического холдинга Sinovac Biotech ("Синовак биотек"). Как ожидается, до конца года на рынке появится примерно 20 млн доз нового препарата, еще около 250 млн - в течение следующего.