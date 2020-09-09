Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака следует ожидать 9 сентября, объявления относительно Афганистана - в ближайшие дни.

Обещания остановить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.