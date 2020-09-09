https://news.day.az/world/1269125.html Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен объявить о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака следует ожидать 9 сентября, объявления относительно Афганистана - в ближайшие дни.
Обещания остановить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре